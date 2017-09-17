بعد تداول مقطع "جمهورية الغناترة".. ضبط قطعتي سلاح بحوزة 3 متهمين بكرداسة
بعد تداول مقطع "جمهورية الغناترة".. ضبط قطعتي سلاح بحوزة 3 متهمين بكرداسة
02:46 م الأحد 17 سبتمبر 2017
حملة لضبط المتهمين
كتب - محمد شعبان:
بعد انتشار مقطع فيديو عبر موقع "يوتيوب" لأشخاص يحملون أسلحة نارية مستقلين دراجات نارية، شنت أجهزة الأمن بالجيزة حملة مكبرة لضبط هؤلاء المتهمين.
وقال مصدر أمني مسؤول، إن التحريات أشارت إلى أن الأشخاص الذين ظهروا في المقطع ينتمون إلى عائلة "الغنتوري" الشهيرة.
وأوضح المصدر، إن الحملة بقيادة العميد خالد كامل، مأمور قسم كرداسة، والرائد إسلام سمير، رئيس المباحث، تمكنت من ضبط 3 متهمين، عُثر بحوزتهم على بندقية آلي وطبنجة وعدد من الطلقات.
وشدد مصدر أمني مسؤول بقطاع شمال أكتوبر، أن هذه الحملات مستمرة؛ لضبط باقي المتهمين والأسلحة التي بحوزتهم.
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