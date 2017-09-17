أخبار عاجلة

مقتل وإصابة 7 بينهم نائب برلماني في انفجار بالعاصمة الأوكرانية -
القضاء التونسي يحقق مع شقيق منفذ اعتداء مرسيليا -
موانئ بورسعيد تستقبل سفينتين على متنهما 6000 طن صودا و5800 طن ملح -
القبض على مسجل خطر بحيازته 82 تذكرة "هيروين" في دمياط -
بالصور - انطلاق الحملة القومية للكشف عن فيروس "سي" بجامعة بنها -
التحقيق مع أمين شرطة و3 معلمين في اعتداءات متبادلة داخل مدرسة بببني سويف -
رئيس الوزراء يستعرض المخطط الاستراتيجي لمحافظة الأقصر حتى عام 2030 -
"التعليم" ترد على الشكاوى: قبول التلاميذ بدمنهور وإصلاح ماسورة أسيوط -
"قُبلة" من ملكة جمال الكون لـ"أبو الهول" (صور) -
عرض 6 موظفين على الطب الشرعي في واقعة تزوير استلام شقة بالأسمرات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

بعد تداول مقطع "جمهورية الغناترة".. ضبط قطعتي سلاح بحوزة 3 متهمين بكرداسة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بعد تداول مقطع "جمهورية الغناترة".. ضبط قطعتي سلاح بحوزة 3 متهمين بكرداسة

02:46 م الأحد 17 سبتمبر 2017

حملة لضبط المتهمين

كتب - محمد شعبان:

بعد انتشار مقطع عبر موقع "يوتيوب" لأشخاص يحملون أسلحة نارية مستقلين دراجات نارية، شنت أجهزة الأمن بالجيزة حملة مكبرة لضبط هؤلاء المتهمين.

وقال مصدر أمني مسؤول، إن التحريات أشارت إلى أن الأشخاص الذين ظهروا في المقطع ينتمون إلى عائلة "الغنتوري" الشهيرة.

وأوضح المصدر، إن الحملة بقيادة العميد خالد كامل، مأمور قسم كرداسة، والرائد إسلام سمير، رئيس المباحث، تمكنت من ضبط 3 متهمين، عُثر بحوزتهم على بندقية آلي وطبنجة وعدد من الطلقات.

وشدد مصدر أمني مسؤول بقطاع شمال أكتوبر، أن هذه الحملات مستمرة؛ لضبط باقي المتهمين والأسلحة التي بحوزتهم.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الجنايات تستمع للشهود في إعادة محاكمة المتهمين بـ"أحداث عين شمس"

    أخبار

  • ضبط أسلحة نارية بحوزة هارب من المؤبد يختبئ بالمنطقة الجبلية بالصف

    أخبار

  • في نواياهم السرقة وقرروا القتل.. تفاصيل الإيقاع بقاتلي "بدوي العياط"

    أخبار

  • اليوم.. محاكمة 14 متهمًا بقضية "داعش عين شمس"

    أخبار

إعلان

7c675695fb.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالفيديو: السعودية تمنح جنسيتها لأول روبوت في العالم

بالفيديو: السعودية تمنح جنسيتها لأول روبوت في العالم

8 الصبح - أعلى 10 فيديوهات هذا الأسبوع على السوشيال ميديا

8 الصبح - أعلى 10 فيديوهات هذا الأسبوع على السوشيال ميديا

8 الصبح - فيديو مهم جداً لشاب سعودي يوضح قوة الكلمة " الكلمة لها قوتها .. الكلمة قد تكون قوتك "

8 الصبح - فيديو مهم جداً لشاب سعودي يوضح قوة الكلمة " الكلمة لها قوتها .. الكلمة قد تكون قوتك "

نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو)

نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو)