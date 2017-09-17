حماية المستهلك: أخطرنا "أورانج" برفض التعديلات وإيقاف الإعلان اليوم

كتبت- عايدة رضوان:

قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز أرسل أمس السبت، إنذارًا إلى شركة أورانج، لإخطار الشركة بأن اليوم آخر أيام السماح بإذاعة إعلانها "المسئ للمسنين"، على حد وصفه، مضيفًا أنه أصدر القرار بإيقاف بث الإعلان ورفعه من الطرقات، نظرًا لعدم استجابة "أورانج"، للإنذار الأول بتعديل الإعلان.

وتابع يعقوب، في تصريح لمصراوي، الأحد: "شركة أورانج تعهدت بتعديل الإعلان، ورغم ذلك لم تقم بأي تعديلات واستمرت في كتابة جملة "ياتلحقونا يامتلحقوناش"، وجايين الناس كبار السن بشكل مزري، ولهذا أصدرنا قرارًا بإلغاء قرار التعديلات".

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك، أن المرصد الإعلامي التابع للجهاز يتابع أولًا بأول، وأنه في حالة استمرار بث الإعلان وعدم رفعه من الطرقات حتى الغد، سيتم رفع قضية على الشركة.

وكان جهاز حماية المستهلك، أصدر قرارًا بإلزام شركة "أورانج"، بالوقف الفوري لحملة الإعلانات الخاصة بها وإزالة الإعلانات من الميادين والشوارع خلال 24 ساعة، نظرًا لأنها تتضمن مشاهد وعبارات مسيئة لكبار السن، حيث استخدم الإعلان رواد المجتمع المصري من كبار السن معتمدًا على إظهارهم في حالات مرضية، وهم يعانون من أمراض مثل الزهايمر والضغط وأمراض القلب، فضلًا عن استخدام ألفاظ تبث روح اليأس فيهم من خلال استخدام عبارات توحي بأنها المرة الأخيرة التي سيشاهدون فيها كاس العالم باعتبار أنهم مشرفين على الموت تحت شعار "يا نتأهل يا متلحقوناش"، دون مراعاة مشاعر كبار السن أو الذوق العام، على حد قول البيان.

وقال اللواء عاطف يعقوب، في نص البيان، إن الحملة الخاصة بشركة أورانج جاءت بالمخالفة للمواصفة القياسية لاشتراطات الإعلان رقم 4841 لسنة 2005، والتي تنص على أن "يلتزم الإعلان بالأخلاقيات والذوق العام أي لا يشمل الإعلان على عناصر تحط من الكرامة الإنسانية ولا تشمل مواد أو بيانات أو عروض مرئية أو صوتية أو تأثيرات حسية تمثل إساءه لمستويات الآداب العامة وألا يستخدم الإعلان عناصر الخوف".​