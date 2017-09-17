بالفيديو- وزير التعليم العالي ورئيس جامعة حلون يؤديان تحية العلم

بالفيديو- وزير التعليم العالي ورئيس جامعة حلون يؤديان تحية العلم
بالفيديو- وزير التعليم العالي ورئيس جامعة حلون يؤديان تحية العلم
02:43 م الأحد 17 سبتمبر 2017
وزير التعليم العالي
كتبت- أسماء يحيى:
شارك الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، والدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، طلاب الجامعة في أداء تحية العلم وعزف النشيد الوطني.
يأتي ذلك ضمن فعاليات زيارة الوزير لجامعة حلوان لافتتاح العام الدراسي الجديد بالجامعة، حيث افتتح الوزير، العام الدراسي بجامعتي عين شمس والقاهرة، ومن المقرر أن يفتتح الوزير العام الدراسي بجامعة المنيا، غدًا الاثنين.
حضر الزيارة بعض وزراء التعليم العالي السابقين ورؤساء جامعة حلوان السابقين ورئيس حي حلوان، وأعضاء مجلس النواب عن دائرة حلوان والقيادات المحلية ونائب رئيس الجامعة وعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
بالصور- وزير التعليم العالي ورئيس جامعة حلوان يلعبان تنس الطاولة أمام
-
وزير التعليم العالي: تشكيل لجنة لتطوير المناهج الدراسية لتتناسب مع
-
بالصور- وزير التعليم العالي يشهد أداء تحية العلم في جامعة حلوان
-
وزير التعليم العالي يجتمع بمجلس عمداء جامعة حلوان بعد افتتاح العام
إعلان
إعلان