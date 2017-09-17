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جامعة الأزهر تستدعي صبري عبدالرؤوف بسبب فتوى معاشرة الزوجة المتوفاة

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مصراوي Masrawy

جامعة الأزهر تستدعي صبري عبدالرؤوف بسبب فتوى معاشرة الزوجة المتوفاة

02:32 م الأحد 17 سبتمبر 2017

جامعة الأزهر تستدعي صبري عبدالرؤوف بسبب فتوى معاشرة الزوجة المتوفاة

صبري عبدالرؤوف

كتب- محمود مصطفى:

قررت جامعة الأزهر، استدعاء الدكتور صبري عبدالرؤوف أستاذ الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية، للاستعلام عن فتواه بشأن معاشرة الرجل لزوجته المتوفاة.

وأثارت فتوى الدكتور صبري عبدالرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، بإباحة معاشرة الرجل لزوجته المتوفاة جدلًا واسعًا خلال اليومين الماضيين.

وقال الدكتور أحمد حسني، رئيس اللجنة القانونية بجامعة الأزهر، إن الجامعة قررت استدعاء الدكتور صبري عبد الرؤوف، لتوضيح ملابسات الفتوى المنسوبة إليه.

وأضاف رئيس اللجنة القانونية، أن الموضوع ليس إحالة للتحقيق بل هي جلسة للاستماع، كاشفا أن الدكتور صبري عبدالرؤوف يمارس عمله ولم يتم إيقافه، والاستدعاء لمعرفة ملابسات الفتوى.

وكان الدكتور محمود مهني عضو هيئة كبار العلماء، قال إنه لا يوجد في الإسلام ما يسمى بمعاشرة الوداع، متابعًا: "من يردد ذلك لا يفقه شيئا في الدين، فهو كلام فارغ".

وذكر مهنى، في تصريحات لمصراوي الأحد، أنه لم يرد دليل واحد على جواز معاشرة الرجل لزوجته المتوفاة، والمولى عز وجل قال في كتابه الكريم "ثم أماته فأقبره".

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