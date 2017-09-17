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إخلاء سبيل عمرو واكد بكفالة 5 آلاف جنيه في اتهامه تحطيم سيارة مواطن بالدقي

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مصراوي Masrawy

إخلاء سبيل عمرو واكد بكفالة 5 آلاف جنيه في اتهامه تحطيم سيارة مواطن بالدقي

01:47 م الأحد 17 سبتمبر 2017

إخلاء سبيل عمرو واكد بكفالة 5 آلاف جنيه في اتهامه تحطيم سيارة مواطن بالدقي

عمرو واكد

كتب المحلاوي:

أخلت نيابة الدقي، اليوم الأحد، سبيل الفنان عمرو واكد، بكفالة 5 آلاف جنيه، في اتهامه بتحطيم سيارة مواطن أثناء توقفها أمام منزله في الدقي.

وتسلمت نيابة الدقي، برئاسة المستشار عبد الله المهدي، وبإشراف المستشار وائل الدردري المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية، التحريات التي طلبتها النيابة من رجال البحث الجنائي بمباحث الجيزة حول الواقعة.

وأكدت التحريات صحة الواقعة، وأفادت أن الفنان عندما عاد بسيارته لركنها أمام فيلته بشارع أحمد المليحي فوجئ بتوقف سيارة أخرى ما دفعه لرشقها بـ"الطوب"، وهشم الزجاج الأمامي لها والمرايات، وهو ما أثبتته معاينة ضابط شرطة من القسم، ومن خلال مناقشة عدد من سكان الشارع وشهود العيان.

واستمعت النيابة لأقوال الطالب مقدم البلاغ، والذي أفاد أنه كان جالسا على "كافيه" بالقرب من فيلا عمرو واكد وركن سيارته، وعندما عاد لاستقلالها فوجئ بتحطم زجاجها، وأخبره المتواجدون بالشارع أن "واكد" من فعل بها تلك التلفيات، واستمعت النيابة لأقوال اثنين من شهود العيان اللذين تصادف تواجدهما على الكافيه المواجه للفيلا، وقررا أنهما شاهدا "واكد" أثناء ارتكاب الواقعة. وعقب انتهاء التحقيقات أمرت النيابة بإخلاء سبيل الفنان بكفالة 5 آلاف جنيه.

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