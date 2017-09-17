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بالصور.. سائحة هولندية تتبرع لمستشفى علاج الأورام بالأقصر

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مصراوي Masrawy

بالصور.. سائحة هولندية تتبرع لمستشفى علاج الأورام بالأقصر

02:56 م الأحد 17 سبتمبر 2017

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الأقصر - محمد محروس:

زارت السائحة الهولندية "هازال ميديان" التي تعمل في مجال الأجهزة الطبية بالعاصمة الهولندية أمستردام، اليوم الأحد، مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان في الأقصر، لتقديم الدعم اللازم لمرضى السرطان بالمستشفى، وذلك لتزويد معامل المستشفيات بالأجهزة الخاصة بالتحاليل.

وخلال زيارة أقسام المستشفى المختلفة وهي العلاج الكيماوي والعلاج الإشعاعي وعلاج اليوم الواحد ومعامل التحاليل وتحضير الأدوية والأشعة المختلفة، أشادت بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى داخل المستشفى من حيث الأجهزة الحديثة وفريق العمل الطبي المتميز داخلها.

كما أكدت السائحة الهولندية، أنها سعيدة بوجود "الصيدلية الإكلينكية" لتحضير جرعات الأدوية وخدمة المريض داخل المستشفى، ووصفتها بميزان خدمات المرضى وربط العلاج الذي يتناسب مع حالة المريض، وقدمت تبرعا ماديا لدعم المرحلة الثانية بالمستشفى التي تجري حاليًا في الطابق الأول والثاني ويجري العمل على افتتاحها نهاية العام الجاري، وذلك بتكلفة تبلغ 350 مليون جنيه، وتضم المرحلة الثانية 129 سرير رعاية عادية، و30 سرير رعاية مركزة، و4 غرف عمليات، مؤكدةً أنها تكون مستمرة في زيارات شهرية حرصًا منها على دعم أكبر مشروع خيري في الصعيد.

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