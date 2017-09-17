بالصور.. الوادي الجديد تضع برنامجا لرفع مخلفات وإشغالات الطرق

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

اجتمع المهندس عبدالحكم الجبالي، رئيس مركز الداخلة بالوادي الجديد، اليوم الأحد، بمسئولي البيئة والإدارة الزراعية والإدارة البيطرية، ورؤساء الوحدات المحلية ومسئولي النظافة، لرفع مستوى النظافة بالمدينة والقرى والتخلص من مخلفات النخيل والاستفادة من فرم المخلفات، بالإضافة إلى رفع الإشغالات.

ولفت جبالي، في بيان صحفي له، إلى أنه جرى إعداد برنامج زمني للتخلص من هذه المخلفات، لعدم انتشار الحرائق والحفاظ على أشجار النخيل باعتباره محصول قومي بمحافظة الوادي الجديد.

في سياق متصل، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة، اليوم الأحد، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بميادين وشوارع مدينة موط، حيث شملت الحملة ميدان المستشفى والشوارع المحيطة بالميدان، لرفع إشغالات الباعة الجائلين والمقاهي والمحلات التجارية.