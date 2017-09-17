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بالصور.. تحويل مساكن أخميم بسوهاج لـ"منطقة نموذجية"

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مصراوي Masrawy

بالصور.. تحويل مساكن أخميم بسوهاج لـ"منطقة نموذجية"

02:52 م الأحد 17 سبتمبر 2017

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سوهاج – عمار عبدالواحد:

على الرغم من تهميش الأجهزة التنفيذية بمحافظة سوهاج، لمنطقة المساكن بأخميم شرق المحافظة، منذ عدة سنوات، وعدم الاهتمام بها، ما أدى لمعاناة مستمرة للسكان من انتشار القمامة، وعدم تمهيد الشوارع وإنارتها بالمنطقة، اتخذت محافظة سوهاج قرارًا بتطوير المنطقة، ورفع المعاناة عن سكانها وتحويلها لمنطقة نموذجية من خلال دهان واجهات العمارات بلون موحد، وإنارة الأعمدة وتشجير المنطقة.

وأشاد أهالي منطقة المساكن بأخميم، بقرار المحافظة بتحويل المنطقة لنموذجية، معربين عن استعدادهم الكامل للمساعدة والتعاون مع الوحدة المحلية لتحقيق المستوى المطلوب وتطبيق النموذج المرجو من المنطقة.

محمد أحمد من أهالي المساكن بأخميم، قال إن سكان المنطقة أعربوا عن سعادتهم الكاملة فور تأكيد قرار تطوير المنطقة، مضيفًا أن منطقة مساكن أخميم كانت مثالاً لإهمال المحليات للعديد من المناطق المهمشة على مستوى المحافظة من حيث تراكم القمامة وانتشارها في الشوارع وسوء مستوى الخدمات.

وقال الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج إنه تم اختيار منطقة المساكن ومجمع المدارس بمدينة أخميم لتحويلها إلى منطقة نموذجية من خلال رصف الشوارع الرئيسية والفرعية وتركيب كشافات الإنارة بالشوارع، ودهان واجهات العمارات وأعمدة الإنارة، والاهتمام بأعمال التشجير والتجميل.

وأضاف المحافظ في تصريحات لـ"مصراوي"، أنه تم اختيار منطقة المساكن ومجمع المدارس أيضًا لتطبيق مبادرة توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة بلان للتنمية لجمع القمامة من الشقق السكنية دون مقابل مادي، لمدة عام، مشيرًا إلى أنه في حالة نجاح الفكرة يتم تعميمها على مستوى مناطق مركز أخميم.

لافتًا إلى أنه سيتم تطبيق هذا النموذج على المناطق التي تلتزم بضوابط النظافة والتجميل وتتعاون مع الوحدة المحلية بأخميم في هذا الشأن.

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