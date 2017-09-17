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بالصور.. أعضاء هيئة التدريس والطلاب يؤدون تحية العلم بجامعة أسوان

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مصراوي Masrawy

بالصور.. أعضاء هيئة التدريس والطلاب يؤدون تحية العلم بجامعة أسوان

02:51 م الأحد 17 سبتمبر 2017

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أسوان - إيهاب عمران:

بدأت جامعة أسوان، اليوم الأحد، العام الدراسي الجديد، بتحية علم داخل الحرم الجامعي، بحضور رئيس الجامعة الدكتور أحمد غلاب، والدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، ونائب البرلمان ياسين عبدالصبور.

ونظمت رعاية الشباب احتفالية للترحيب بالطلاب الجدد واستقبال العام الدراسي الجديد وبدأت الاحتفالية بأداء أعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة تحية علم مصر .

من ناحيته قال الدكتور أحمد غلاب إن تحية العلم تقليد جديد في كل جامعة بناءً على توجيهات وزير التعليم العالي لتنمية روح الانتماء والتواصل لدى طلاب الجامعة.

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