بالصور.. أعضاء هيئة التدريس والطلاب يؤدون تحية العلم بجامعة أسوان
بالصور.. أعضاء هيئة التدريس والطلاب يؤدون تحية العلم بجامعة أسوان
02:51 م الأحد 17 سبتمبر 2017
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
إعادة الألبوم
الألبوم التالى
بالصور - انتظام الدراسة بجامعة السويس.. والطلاب المستجدين الأكثر حضورا
أسوان - إيهاب عمران:
بدأت جامعة أسوان، اليوم الأحد، العام الدراسي الجديد، بتحية علم مصر داخل الحرم الجامعي، بحضور رئيس الجامعة الدكتور أحمد غلاب، والدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، ونائب البرلمان ياسين عبدالصبور.
ونظمت رعاية الشباب احتفالية للترحيب بالطلاب الجدد واستقبال العام الدراسي الجديد وبدأت الاحتفالية بأداء أعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة تحية علم مصر .
من ناحيته قال الدكتور أحمد غلاب إن تحية العلم تقليد جديد في كل جامعة بناءً على توجيهات وزير التعليم العالي لتنمية روح الانتماء والتواصل لدى طلاب الجامعة.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
طلاب جامعة المنيا يلتقطون "السيلفي" أثناء "تحية العلم" (صور)
-
بالصور.. طابور عرض وتحية العلم في أول يوم دراسي بجامعة كفر الشيخ
-
رئيس جامعة أسيوط يشارك طلاب تحية العلم في أول يوم دراسي
-
غدا.. رئيس جامعة أسيوط يشارك الطلاب تحية العلم إيذانا ببدء الدراسة
إعلان
إعلان