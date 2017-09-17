رئيس الخارجة: افتتاح الممشى السياحي في العيد القومي للوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن المهندس مجدي الطماوي، رئيس مركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، عن الانتهاء من الممشى السياحي بمدينة الخارجة، وافتتاحه في العيد القومي للمحافظة، الموافق الثالث من أكتوبر المقبل.

ولفت الطماوي، في بيان، أنه جارٍ حاليا تركيب المظلات وخطوط المياه وزراعة النباتات الخاصة بالممشى، بالإضافة إلى دهان الأرصفة وإعادة رصف وصيانة الطرق الموازية له.

وفى سياق متصل، أكد الطماوي، أنه جار حاليا استكمال حملات النظافة العامة التي أطلقتها المحافظة، لرفع أكوام القمامة من الأحياء والشوارع الرئيسية والفرعية، بالإضافة إلى تشجير وتقليم الأشجار، واستكمال مبادرة زراعة أشجار النخيل.