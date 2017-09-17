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رئيس الخارجة: افتتاح الممشى السياحي في العيد القومي للوادي الجديد

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مصراوي Masrawy

رئيس الخارجة: افتتاح الممشى السياحي في العيد القومي للوادي الجديد

02:49 م الأحد 17 سبتمبر 2017

رئيس الخارجة: افتتاح الممشى السياحي في العيد القومي للوادي الجديد

المهندس مجدي الطماوي رئيس مركز الخارجة

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن المهندس مجدي الطماوي، رئيس مركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، عن الانتهاء من الممشى السياحي بمدينة الخارجة، وافتتاحه في العيد القومي للمحافظة، الموافق الثالث من أكتوبر المقبل.

ولفت الطماوي، في بيان، أنه جارٍ حاليا تركيب المظلات وخطوط المياه وزراعة النباتات الخاصة بالممشى، بالإضافة إلى دهان الأرصفة وإعادة رصف وصيانة الطرق الموازية له.

وفى سياق متصل، أكد الطماوي، أنه جار حاليا استكمال حملات النظافة العامة التي أطلقتها المحافظة، لرفع أكوام القمامة من الأحياء والشوارع الرئيسية والفرعية، بالإضافة إلى تشجير وتقليم الأشجار، واستكمال مبادرة زراعة أشجار النخيل.

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