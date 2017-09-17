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بالصور - انتظام الدراسة بجامعة السويس.. والطلاب المستجدين الأكثر حضورا

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مصراوي Masrawy

بالصور - انتظام الدراسة بجامعة السويس.. والطلاب المستجدين الأكثر حضورا

02:48 م الأحد 17 سبتمبر 2017

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السويس - حسام الدين أحمد:

انتظمت الدراسة في جامعة السويس، أول أيام الدراسة، وسط غياب ملحوظ من عدد كبير من طلاب فرق السنوات الأخيرة بالكليات، بينما حرص الطلاب المستجدين بالفرق الأولى على الحضور في أول يوم.

وشارك الدكتور سيد الشرقاوي رئيس الجامعة، والنواب وعمداء الكليات مئات الطلاب تحية العلم، التي أدوها أمام المبنى الإداري بالجامعة، بحضور ممثل عن قيادة الجيش الثالث الميداني، والذي نظم الطابور وألقى تحية العلم، في تقليد جديد أقرته وزارة التعليم العالي حرصًا على شعور الانتماء.

وشهد الشرقاوي، طابور العرض وحملة الأعلام بمشاركة الطلاب من مختلف الكليات بالجامعة، وقال رئيس الجامعة إن عدد كبير من الطلاب حرصوا على تحديد المواد التي سيدرسونها بنظام الساعات المعتمدة وذلك بكليات العلوم والاقتصاد والعلوم السياسية، والثروة السمكية والحاسبات والمعلومات.

وتوافد طلاب قسم "استكشاف البترول" بكلية هندسة البترول والتعدين والذين يدرسون بنظام الساعات المعتمدة بإجمالي 176 ساعة، لإجراء التعديل بقائمة المواد التي يختاروها سواء بالحذف أو الإضافة، لاستكمال مجموعات ساعات الدراسة.

وتفقد رئيس الجامعة، الكليات لمتابعة انتظام المحاضرات وحضور الطلاب، وبدأ جولته في المبنى الجديد الخاص بكلية الهندسة، والذي انتقل إليه الطلاب بعد عقود من التدريس بمنشآت شركة السويس لتصنيع البترول بمنطقة المستعمرة.

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