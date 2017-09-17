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الرئيس الأفغاني يلتقي ترامب على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة

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مصراوي Masrawy

الرئيس الأفغاني يلتقي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة

02:44 م الأحد 17 سبتمبر 2017

الرئيس الأفغاني يلتقي ترامب على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة

الرئيس الأفغاني محمد أشرف عبدالغني

كابول – (أ ش أ):

يلتقي الرئيس الأفغاني محمد أشرف عبدالغني مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس المقبل على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ، بحسب وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية.

وأكد متحدث باسم المكتب الرئاسي الأفغاني داوا خان مينابال الاجتماع المقرر بين عبدالغني وترامب.. قائلا: "إن الرئيس عبدالغني ونظيره الأمريكي سيجريان محادثات حول وضع السلام والأمن في أفغانستان".

وسيكون هذا أول اجتماع يعقد بين عبدالغني وترامب بعد إعلان الاستراتيجية الأمريكية الجديدة لأفغانستان وجنوب آسيا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تعهد - في خطاب خاص في قاعدة فورت ماير العسكرية في فيرجينيا فجر اليوم الثلاثاء - بتعزيز قوة الجيش الأمريكي في أفغانستان لمحارية الإرهابيين.

وقال ترامب: "سنوسع سلطات القوات المسلحة الأمريكية لضرب الإرهابيين والشبكات الإجرامية التي تزرع العنف والفوضى بجميع أنحاء أفغانستان".. مشيرا إلى أن بلاده ستطور الشراكة الاستراتيجية مع الهند لتطبيع الوضع في أفغانستان وأن واشنطن ستعول على المساعدة الهندية الكبيرة في هذا الصدد.

هذا المحتوى من

Asha

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