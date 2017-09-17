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عبد الحفيظ ينفي لـ«التحرير» توقيع أي عقوبات على لاعبي الأهلي بعد التعادل أمام الترجي

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عبد الحفيظ ينفي لـ«التحرير» توقيع أي عقوبات على لاعبي الأهلي بعد التعادل أمام الترجي عبد الحفيظ ينفي لـ«التحرير» توقيع أي عقوبات على لاعبي الأهلي بعد التعادل أمام الترجي

التحرير

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نفى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي الأنباء التي ترددت عن توقيع عقوبات على اللاعبين، بسبب التعادل أمام الترجي أمس في ذهاب دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات لـ«التحرير»: «بعيدا عن النتيجة غير الجيدة بدون أدني شك فاللاعبون قدموا مباراة جيدة وبذلوا أقصى جهدهم، ولم يظهر للترجي أي تفوق أو استحواذ إلا في 10 دقائق فقط عقب هدفنا الأول الذي سجله عبد الله السعيد من ضربة جزاء».

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وأضاف: «بعد ذلك تفوقنا إلى نهاية المُباراة، لكن ماذا كنا نفعل أمام هذا الكم من القرارات الغريبة، فلم يتم طرد لاعب الترجي منتصر الطالبي بعد العرقلة لوليد أزارو داخل منطقة الجزاء واحتساب حالات تسلل وهمية وفاولات عكسية ضدنا بالجملة».

وواصل: «الآن نراهن على صلابة وجدارة فريقنا في أن نفوز برادس، ونتمنى فقط تحكيما عادلا بتونس حتى لا نشاهد سيناريو آخر غير مرغوب فيه».

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التحرير

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