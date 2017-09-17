أحمد أيوب لـ«التحرير»: أمامنا مهمة صعبة في رادس.. وندرس كل الحلول لقهر الترجي

التحرير

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أبدى أحمد أيوب، مدرب النادي الأهلي، حزنه وأسفه على تعادل الأهلي مع الترجي بهدفين لكل فريق في ذهاب دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا.

وقال أيوب في تصريحات لـ«التحرير»: «قدمنا مباراة متميزة وكنا نلعب كرة قدم هجومية وهددنا مرماهم كثيرا، بينما لم يظهروا أمامنا إلا في مشاهد قليلة جدا، لذلك نحن نشعر بالحزن، لأن النتيجة كانت غير عادلة بسبب أخطاء كان يمكن تفاديها».

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وأضاف أيوب: «من المؤكد أننا أمام مهمة صعبة في رادس، ولكننا نطمح للفوز بالأفضلية الفنية التي ظهرنا بها في لقاء الذهاب، أمامنا أسبوع سنستعد خلاله ونخطط للفوز على الترجي في رادس».

ورفض أيوب الاعتراف بنغمة أن الأهلي كعبه عال ومحظوظ أمام الترجي في رادس وأن التاريخ يقف إلى جانب الأهلي، مصرحًا: «هذا الكلام غير عملي، الأفضل أن نعترف بالواقع، لقد صعبنا التأهل إلى قبل النهائي على أنفسنا، يجب علينا تحمل المسئولية والاعتراف بالأخطاء لتصحيح الأوضاع».

وعن احتمالية إجراء تغيير في تشكيل الأهلي في لقاء العودة، أوضح أيوب أن هذه الأمور من الصعب التنبؤ بها، فهي تكون بين الجهاز واللاعبين، واختتم بأن الفريق سيبذل قصارى جهده والجهاز سيدرس كل الحلول لقهر الترجي.