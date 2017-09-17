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«التعبئة والإحصاء»: انخفاض عجز الميزان التجاري 50.4% خلال يونيو

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«التعبئة والإحصاء»: انخفاض عجز الميزان التجاري 50.4% خلال يونيو «التعبئة والإحصاء»: انخفاض عجز الميزان التجاري 50.4% خلال يونيو

التحرير

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كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن انخفاض حجم التجارة الخارجية لمصر خلال شهر يونيو الماضي لتسجل نحو 5.58 مليار دولار مقابل 7.51 مليار دولار بتراجع قدره 34.5%.

وأشارت النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز، إلى تراجع قيمة العجز بالميزان التجاري لتبلغ 1.82 مليار دولار مقابل 3.66 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي بانخفاض 50.4%.

ورجعت ذلك إلى انخفاض قيمة الواردات بنسبة 33.7% حيث بلغت 3.7 مليار دولار خلال شهر يونيو 2017 مقابل 5.59 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى تراجع قيمة واردات بعض السلع، ومنها "مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 47.4%، أدوية ومستحضرات صيدلة بنسبة 47.8%، لدائن بأشكالها الأولية، بلاستيك، بنسبة 43.3%".

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بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يونيو الماضي، منها "فول الصويا بنسبة 10.1%، أبواب ودعامات ومنشآت من حديد أو صلب بنسبة 1.6%، بترول خام 363.2%".

ولفتت إلى تراجع قيمة الصادرات بنسبة 2.1% لتبلغ 1.88 مليار دولار خلال شهر يونيو الماضي مقابل 1.92 مليار دولار خلال يونيو 2016، وذلك يرجع إلى انخفاض واردات كل من "بترول خام بنسبة 15.9%، عجائن ومستحضرات غذائية متنوعة بنسبة 25.8%، أثاث بنسبة 36%، أدوية ومستحضرات صيدلة بنسبة 34.5%".

بينما ارتفعت قيمة صادرات بعض السلع خلال يونيو 2017، منها "فواكه طازجة بنسبة 3.3%، ملابس جاهزة بنسبة 12%، أسمدة بنسبة 62%، لدائن بأشكالها الأولية، بلاستيك، بنسبة 15.8%".

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التحرير

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