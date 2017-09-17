بدء اجتماع «تعليم البرلمان» لمناقشة استعدادات الحكومة للعام الدراسي الجديد

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بدأت لجنة التعليم في مجلس النواب، برئاسة الدكتور جمال شيحة، اجتماعا مغلقا لمناقشة استعدادات الوزارة للعام الدراسي الجديد.

ويناقش الاجتماع القرارات الوزارية الأخيرة، من بينها إلغاء الصف السادس الابتدائي من مرحلة التعليم الأساسي.

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ويشارك في الاجتماع قيادات من وزارة التربية والتعليم، للرد على مواقف نواب اللجنة، وما تم من استعدادات لبدء الدراسة المقرر لها الأسبوع المقبل.

وشارك الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، في اجتماع سابق للجنة عرض فيه كل وجهات النظر، ورد على نواب اللجنة على كل ما تم من قرارات في شأن إصلاح المنظومة التعليمية بمصر.