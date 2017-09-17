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جوارديولا يسعى لخطف ليفاندوفسكي من بايرن ميونيخ

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جوارديولا يسعى لخطف ليفاندوفسكي من بايرن ميونيخ جوارديولا يسعى لخطف ليفاندوفسكي من بايرن ميونيخ

التحرير

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لا تمر علاقة المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مع إدارة بايرن ميونيخ بأفضل أحوالها، وذلك بعدما انتقد سياسة العملاق البافاري في سوق الانتقالات، وهاجمته بدورها الإدارة على تلك التصريحات في الآونة الأخيرة.

وأوضحت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا يرغب في استغلال هذا الأمر من أجل ضم المهاجم البولندي لصفوف الفريق خلال الميركاتو الشتوي المقبل، بعدما سبق أن عملا مع قبل في البايرن.

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وتوج ليفاندوفسكي بلقب الدوري الألماني الموسم الماضي، ويعد حاليًا من أهم اللاعبين في صفوف العملاق البافاري، وتمكن في شهر مارس الماضي من تسجيل هدفه رقم 100 رفقة البايرن خلال مباراته رقم 137 مع الفريق.

وسجل ليفا هذا الموسم 5 أهداف آخرها ثنائية في شباك ماينز أمس، وعلى الرغم من كون ريال مدريد النادي الذي يحلم ليفاندوفسكي بتمثيله منذ الصغر، فإن سياسة الفريق الملكي لا تعمل على شراء لاعبين تخطى عمرهم حاجز الـ30 عاما، لتكون وجهة المهاجم البولندي الأقرب المقبلة نحو الدوري الإنجليزي.

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التحرير

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