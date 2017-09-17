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جوميز يهدد انتقال باركلي لتوتنهام

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جوميز يهدد انتقال باركلي لتوتنهام جوميز يهدد انتقال باركلي لتوتنهام

التحرير

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أوضحت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن اهتمام توتنهام بضم لاعب برشلونة أندريه جوميز يضع العديد من التساؤلات حول مستقبل روز باركلي.

ولا يشارك جوميز بصورة أساسية مع برشلونة، وبات قريبًا من الرحيل عن صفوف العملاق الكتالوني، للحفاظ على مركزه في البرتغالي.

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ولم يقدم اللاعب البرتغالي البالغ من العمر 24 عامًا مستويات مميزة مع برشلونة، وعانى من وجوده في ظل قائد الفريق أندريس إنييستا، الأمر الذي دفع إدارة البرسا في الميركاتو الماضي لمحاولة التعاقد مع لاعب ليفربول فيليب كوتينيو.

ويرغب توتنهام في التعاقد مع جوميز في الميركاتو المقبل، الأمر الذي قد يدفع إدارة السبيرز لصرف النظر عن التعاقد مع روز باركلي من إيفرتون، خاصة أن باركلي لن يرحل سوى بمبلغ كبير، بينما يمكن التعاقد مع جوميز على سبيل الإعارة أو شرائه بمبلغ لن يتخطى 20 مليون إسترليني.

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التحرير

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