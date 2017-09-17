مانشستر يونايتد يسعى لضم كين وكوتينيو

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أشارت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية إلى رغبة جوزيه مورينيو في التعاقد مع لاعب ليفربول فيليب كوتينيو، ومهاجم توتنهام هاري كين، للسيطرة على الألقاب.

وفشل برشلونة في ضم كوتينيو من صفوف ليفربول في الميركاتو الأخير، ليبدأ مورينيو تحركاته لضم النجم البرازيلي في الميركاتو الصيفي المقبل.

وبدأ مانشستر يونايتد الموسم بقوة من خلال الفوز بأول 3 مباريات في الدوري قبل السقوط في فخ التعادل في الجولة الماضية أمام ستوك سيتي.

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وعلى الرغم من اعتماد مورينيو على اللاعب الأرميني هنريك مخيتاريان في مركز صانع اللعب بعد رحيل واين روني، فإن ذلك لا يمنع المدرب البرتغالي من التفكير في التعاقد مع كوتينيو من أجل إضعاف الفرق المنافسة له.

وبنفس النظرية يرغب مورينيو في التعاقد مع مهاجم توتنهام هاري كين، بعدما حصل المهاجم الإنجليزي على لقب هداف الدوري الإنجليزي في آخر موسمين، حيث يأمل المدرب البرتغالي في أن يشكل كين ثنائيا ناريا مع لوكاكو في هجوم اليونايتد.