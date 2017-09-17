السيطرة على عطل محبس الغاز الطبيعي بمدينة بنها بالقليوبية

القليوبية - أسامه علاء الدين:

سيطرت أجهزة شركة الغاز، ومجلس مدينة بنها، وأمن القليوبية، على مشكلة عطل محبس الغاز الطبيعي في الخط المغذي لقريتي "ورورة" و"دملو" التابعتين للوحدة المحلية بكفر الجزار بمركز بنها، حيث حدث تسريب محدود في المحبس صدر عنه صوت انفجار، صباح اليوم الأحد.

وجاء ذلك قبل الدفع بفرق الطوارئ، وإصلاح العطل على الفور، وعودة ضخ الغاز للمنازل بعد قطع الخدمة والكهرباء، عن قرى "دملو" و"وروة" و"ميت الحوفيين"، دون أي خسائر بشرية أو مادية.

وقال أمان عصر نائب رئيس مدينة ومركز بنها، إن المعاينة كشفت وقوع عطل وتسرب مفاجئ في محبس الغاز بالقرية، داخل مبنى المحطة الموجود قرب الطريق الإقليمي، ما أدى لتلفه، فحدث تسريب الغاز وتم إصلاح العطل وعودة الأمور لطبيعتها.