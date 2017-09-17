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نفاد كراسات الشروط الخاصة بمدينة دمياط للأثاث "صور"

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مصراوي Masrawy

نفاد كراسات الشروط الخاصة بمدينة دمياط للأثاث "صور"

02:28 م الأحد 17 سبتمبر 2017

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دمياط – محمد إبراهيم:

أعلن الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ دمياط، نفاد كراسات الشروط الخاصة بالورش الصغيرة والمتوسطة بالمرحلة الأولى لمدينة الأثاث بمساحة 100 متر و50 مترا، بعد أن شهدت مكتبة العامة والتي تضم المقر الإداري المؤقت لشركة دمياط للأثاث، اليوم الأحد، إقبالا كبيرًا من أبناء الإقليم، وجرى طرح 250 كراسة لشراء 228 ورشة مخصصة لصناعة الأثاث داخل المدينة على أن يكون التخصيص بأسبقية الحجز وحتى انتهاء عدد الكراسات المطروحة والتي نفذت في زمن قياسي.

وأكد محافظ دمياط، في تصريح صحفي، أن المنظومة الخاصة بتوزيع كراسات الشروط تتمتع بشفافية عالية وتنظيم مثالي، وجرى طرح كراسات الشروط للمواطنين من خلال بطاقة الرقم القومي لراغبي الشراء وبسعر 300 جنيه للكراسة الواحدة.

يذكر أن مدينة دمياط للأثاث أحد المشروعات القومية بمصر وتحظى باهتمام القيادة السياسية وتقام على 331 فدانا بمنطقة شطا بمحافظة دمياط، وجرى تصميمها لتكون مدينة متكاملة، وتهدف إلى تطوير قطاع الأثاث في دمياط والوصول إلى المنافسة العالمية.

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