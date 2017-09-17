تعاون بين "تطوير العشوائيات" و"بورسعيد" لتطوير عزبة أبو عوف
تعاون بين "تطوير العشوائيات" و"بورسعيد" لتطوير عزبة أبو عوف
02:27 م الأحد 17 سبتمبر 2017
خالد صديق
كتبت- ندى الخولي:
وقع خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ملحق بروتوكول تعاون لإنشاء 22 عمارة سكنية بها 352 وحدة سكنية، وإنشاء 352 حظيرة، ضمن المرحلة الثانية بمشروع تطوير منطقة عزبة أبو عوف، بتكلفة 222 مليون جنيه.
وقال صديق، إنه عقب الانتهاء من المرحلة الثانية بمشروع تطوير منطقة عزبة أبو عوف، سيتم إعلان محافظة بورسعيد كأول محافظة خالية من المناطق العشوائية، موضحًا أنه تم الانتهاء من تسكين المرحلة الأولى بمشروع تطوير منطقة عزبة أبو عوف.
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