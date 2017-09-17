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إقليم كردستان: الرياض تعرض الوساطة بين بغداد وأربيل

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مصراوي Masrawy

إقليم كردستان: الرياض تعرض الوساطة بين بغداد وأربيل

02:18 م الأحد 17 سبتمبر 2017

إقليم كردستان: الرياض تعرض الوساطة بين بغداد وأربيل

مسعود البارزاني

بغداد - (أ ش أ):

 

كشفت رئاسة إقليم كردستان عن لقاء عقد بين رئيس الإقليم مسعود البارزاني ووزير الدولة السعودي لشؤون الخليج ثامر السهبان، مشيرة إلى أن الأخير أبدى استعداد الرياض للوساطة وتهيئة الأجواء لإجراء حوار بين بغداد وأربيل.

وأشادت رئاسة الإقليم - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) اليوم الأحد - بدور الشعب الكردستاني وقوات البيشمركة، مؤكدة مواصلة علاقات الصداقة الكردستانية.

ومن جانبه، أشاد البارزاني بالعلاقات المستمرة بين الرياض وكردستان، مؤكدا أن الإقليم لم يغلق أبواب الحوار.

وكان الرئيس العراقي فؤاد معصوم قد أصدر أمس بيانا أعلن فيه عن إطلاق مبادرة للحوار بين الزعماء السياسيين للتوصل إلى حلول ملموسة وعاجلة تكفل تجاوز الأزمة التي أحدثها استفتاء إقليم كردستان.

 

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