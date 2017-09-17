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مصريون يحتشدون أمام مقر الأمم المتحدة لتأييد السيسي فور وصوله

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مصراوي Masrawy

مصريون يحتشدون أمام مقر الأمم المتحدة لتأييد فور وصوله

02:21 م الأحد 17 سبتمبر 2017

مصريون يحتشدون أمام مقر الأمم المتحدة لتأييد السيسي فور وصوله

الجالية المصرية فى نيويورك - أرشيفية

نيويورك - (أ ش أ)

احتشد عدد من أبناء الجالية المصرية فى نيويورك أمام مقر إقامة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدى وصوله للمشاركة فى أعمال الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للامم المتحدة.

ورفع المتظاهرون أعلام وصور الرئيس السيسى ولافتات تعبر عن تأييدهم لجهوده في تنمية مصر ومكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار والأمن وبناء الدولة المصرية الحديثة.

وأشادوا فى تصريحات لهم بجهود الرئيس السيسى المخلصة في الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والمساواة بين أبناء مصر جميعا.

وأكد المتظاهرون تأييدهم لبرنامجه الطموح في الإصلاح الاقتصادي، الذس يعمل على جذب الاستثمارات، وإقامة مشروعات اقتصادية واستثمارية عملاقة وبناء العديد من المدن الجديدة في العديد من محافظات مصر، وهو الأمر الذي سيضع مصر في مكانتها التي تستحقها على الساحة الاقتصادية العالمية.

هذا المحتوى من

Asha

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مصراوي Masrawy

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