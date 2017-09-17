تعليم القاهرة: بدء الدراسة لمرحلة رياض الأطفال 1 أكتوبر
تعليم القاهرة: بدء الدراسة لمرحلة رياض الأطفال 1 أكتوبر
02:15 م الأحد 17 سبتمبر 2017
رياض الأطفال
كتبت- ياسمين محمد:
قالت فريدة مجاهد، مديرة مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إن انتظام مرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية والرسمية للغات بمحافظة القاهرة، يبدأ من يوم الأحد الموافق 1 أكتوبر المقبل.
وأضافت مجاهد، خلال بيان صحفي، الأحد، أن مديرية التربية والتعليم بالقاهرة تمكنت من حل مشكلة التجريبيات هذا العام وقبول الأطفال المتقدمين للمرحلة الأولى برياض الأطفال KG1، فوق سن الخمس سنوات، وفقًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم.
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