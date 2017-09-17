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الأربعاء المقبل.. الوادي الجديد تستضيف مؤتمر "المرأة صانعة السلام"

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مصراوي Masrawy

الأربعاء المقبل.. الوادي الجديد تستضيف مؤتمر "المرأة صانعة السلام"

02:15 م الأحد 17 سبتمبر 2017

نادية عزمي مقرر فرع القومي للمراة بالوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

تستضيف محافظة الوادي الجديد، يوم الأربعاء المقبل، الموافق 20 سبتمبر الجاري، مؤتمر"المرأة صانعة السلامة"، بمقر فرع المجلس القومي للمرأة بمدينة الخارجة.

وأضافت نادية عزمي ويصا، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالوادي الجديد، أن المؤتمر سيناقش ترسيخ دور المرأة في تكريس ثقافة السلام، وإثارة روح الإخاء بين أبناء الوطن، ونبذ خطابات العنف والكراهية، ورفض الآخر ومتطلبات دعم المرأة في مكافحة الإرهاب.

وقالت نادية، إن المؤتمر سيشهد إلقاء الضوء على تاريخ المرأة في صناعة السلام في الحقب التاريخية من الفرعوني إلى الحديث.

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