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طلاب جامعة المنيا يلتقطون "السيلفي" أثناء "تحية العلم" (صور)

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مصراوي Masrawy

طلاب جامعة المنيا يلتقطون "السيلفي" أثناء "تحية العلم" (صور)

02:12 م الأحد 17 سبتمبر 2017

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المنيا ــ ريمون الراوي:

أدى العشرات من طلبة كليات جامعة المنيا، صباح اليوم الأحد، وحرص عدد من الطلبة والطالبات على التقاط صور "سيلفي" للذكرى أثناء وقوفهم في طوابير وتأدية العلم.

وانتظم اليوم 55 ألف طالب وطالبة بعشرين كلية في الجامعة.

وقال الدكتور جمال أبو المجد رئيس جامعة المنيا، إنه تم تجميع الطلاب القدامى والجدد الأحد مع بداية العام الدراسي لتحية العلم المصري لأول مرة في تاريخ الجامعات المصرية، بساحة الإدارة المركزية للجامعة.

وأكد أبو المجد، أنه أرسل إشارة إلى كافة الكليات بضرورة تجميع طلاب الجامعة للوقوف في صفوف واحدة لتحية العلم المصري وترديد النشيد الوطني داخل جامعة المنيا.

وألقى أبو المجد كلمة على الطلبة بأهمية ما أدوه من تحية للعلم فنستهل هاما بالتجمع أمام علم فمصر هي التي تجمعنا دائمًا بغض النظر عن انتماءات حزبية أو فكرية أو معتقدات دينية فنحن جميعنا مصريين.

وعقد مجلس عمداء كليات جامعة المنيا، جلسة مساء أمس السبت، برئاسة الدكتور جمال أبو المجد رئيس الجامعة لمناقشة استعدادات الكليات لاستقبال العام الدراسي الجديد، المقرر الأحد بكافة الكليات على أن يتم تأدية تحية العلم.

وقال "أبو المجد" في تصريحات صحفية، إنه أعطى تعليماته لعمداء الكليات بعقد اجتماعات مع الطلاب الجدد، كل في كليته لتعريفهم بالأنشطة والبرامج الجامعية، وحثهم على المشاركة في الأنشطة الطلابية خلال العام الدراسي.

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