وفاة طفل جراء اصطدام سيارة بـ"توك توك" في دمياط
وفاة طفل جراء اصطدام سيارة بـ"توك توك" في دمياط
02:10 م الأحد 17 سبتمبر 2017
أرشيفية
دمياط – محمد إبراهيم:
استقبل مستشفى دمياط العام، الطفل "محمد سلامة عبدالغفار" 10 سنوات، اليوم الأحد، جثة هامدة بعد أن لفظ أنفاسه الأخيرة عقب حادث سير على طريق كفر البطيخ.
واصطدمت سيارة، بـ"توك توك" في منطقة كفر اللضامين، ما أدى إلى إصابة الطفل بكسور واشتباه في نزيف بالمخ، وجرى نقله إلى المستشفى لكن الأطباء فشلوا في إنقاذه.
وانتقل ضباط قسم شرطة كفر البطيخ، إلى موقع الحادث، وجرى معاينة السيارة وسط حالة من الغضب والحزن بين أهالي القرية، كما جرى احتجاز السيدة قائدة السيارة.
وتحرر عن ذلك المحضر القانوني للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.
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