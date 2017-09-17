القبض على سودانيين سرقا 420 ألف جنيه من رجل أعمال سعودي بمدينة نصر

كتب – فتحي سليمان:

ألقى ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة، القبض على سودانيين كونا عصابة تخصصت في سرقة رواد البنوك بأسلوب "التتبع"، وسرقا 420 ألف جنيه من سعودي الجنسية.

تلقى ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر، بلاغاً من رجل أعمال يدعى "فهد عمر حسين بشموس"، 62 سنة، سعودي الجنسية، صاحب شركة استيراد وتصدير ومقيم بالمقطم، بأنه عقب قيامه بسحب 420 ألف جنيه من البنك العربي الإفريقي بالمقطم، وتوجهه للمنطقة العاشرة لزيارة أحد أقاربه، وترك المبلغ المالي داخل السيارة ملكه اكتشف كسر الزجاج الخلفي للسيارة وسرقة المبلغ منها، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

توصلت كاميرات المراقبة، وتحريات رجال مباحث قطاع شرق القاهرة تحت إشراف العميد محمود هندي مدير مباحث القطاع، أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من "المعز ح.س"، 42 سنة – سوداني ومقيم بالهرم، و"ياسر ع.ا" 52 سنة، سوداني ومقيم بمنطقة امبابه.

ألقى المقدم وائل غانم رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول القبضعلى المتهمين بأحد الكمائن المعدة لضبطهما، وبحوزة الأول سيارة مستأجرة وجواز سفر مزيف باسم "عمار بشير عبد الله الشيخ"، استخدمه المتهم في الدخول للبلاد، وآخر باسم "عثمان علي عبدالله عبد القادر جميل"، والذي استخدمه لاستئجار السيارة المضبوطة، و5 آلاف و150 جنيها، بالإضافة إلى هاتفين محمولين.

وعثر بحوزة المتهم الثاني، على 47 ألفا و500 جنيه، وهاتفان محمولان.

اعترف المتهمان بارتكاب الواقعة، وأنهما كونا عصابة تخصصت في سرقة المواطنين عقب صرفهم مبالغ مالية من البنوك بأسلوب "التتبع".

تحرر محضر أحاله اللواء خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.