أخبار عاجلة

إصابة 3 أشخاص في حريق شقة بالشيخ زايد -
"محمود" يتحدي اعاقته بفيلم ميكر للصم والبكم -
ستاد مصر - التحليل الفنى والتكتيكى لمباراة سموحة وطلائع الجيش -
تيلرسون: على العراق الوقوف في وجه النفوذ الإيراني -
الجيش العراقي يسيطر على المثلث الحدودي العراقي التركي السوري -
محافظ بورسعيد يقرر إغلاق 3 محال بالممشى السياحي -
محافظ القليوبية يدشن الجلسة الثانية لفعاليات الشباب (صور) -
محافظ الإسكندرية يطمئن على أحد مصابي حريق مصنع البويات -
لعلهم يفقهون - مع خالد الجندي ورمضان عبد المعز - حلقة الخميس 26-10-2017 ( السحر في القرآن الكريم ) -
ستاد مصر - تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم الأول من الجولة السابعة بالدوري مع ك. أحمد الشناوى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

إخلاء سبيل عمرو واكد بكفالة 5 الآف جنيه في اتهامه تحطيم سيارة مواطن بالدقي

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إخلاء سبيل عمرو واكد بكفالة 5 الآف جنيه في اتهامه تحطيم سيارة مواطن بالدقي

01:47 م الأحد 17 سبتمبر 2017

إخلاء سبيل عمرو واكد بكفالة 5 الآف جنيه في اتهامه تحطيم سيارة مواطن بالدقي

عمرو واكد

كتب المحلاوي:

أمرت نيابة الدقي برئاسة المستشار عبد الله المهدي رئيس النيابة، اليوم الأحد، إخلاء سبيل الفنان عمرو واكد، بكفالة 5 آلاف جنيه، في اتهامه بتحطيم سيارة مواطن اثناء توقفها أمام منزله في الدقي.

وتسلمت نيابة الدقي بإشراف المستشار وائل الدردري المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية التحريات التي طلبتها النيابة من رجال البحث الجنائي بمباحث الجيزة حول الواقعة.

وتضمنت التحريات صحة الواقعة وافادت ان الفنان عندما عاد بسيارته لركنها أمام فيلته بشارع أحمد المليحي فوجيء بتوقف سيارة اخري ما دفعه لرشقها ب "طوب" وقام بتهشيم الزجاج الامامي للسيارة والمرايات، وهو ما اثبتته معاينة ضابط شرطة من القسم ومن خلال مناقشة عدد من سكان الشارع وشهود العيان .

واستمعت النيابة لأقوال الطالب مقدم البلاغ الذي افاد انه كان جالسا علي "كافيه" بالقرب من فيلا عمرو واكد وقام بركن سيارته وعندما عاد لاستقلالها فوجئ بتحطم زجاجها واخبره المتواجدين بالشارع ان واكد من فعل بها تلك التلفيات، واستمعت النيابة لأقوال اثنين من شهود العيان الذين تصادف تواجدهما علي الكافيه المواجه للفيلا وقررا انهما شاهدا، وأكد اثناء ارتكاب الواقعة .

وعقب انتهاء التحقيقات أمرت النيابة بإخلاء سبيله بكفالة 5 الأف جنيه .

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • التحقيق مع الفنان عمرو واكد بتهمة تحطيم سيارة مواطن بالدقي

    أخبار

  • بلاغ من مواطن ضد الفنان عمرو واكد يتهمه بالتعدي عليه

    أخبار

  • إخلاء سبيل البرلماني السابق علاء حسانين بكفالة 100 ألف جنيه في اتهامه

    أخبار

  • إخلاء سبيل لواء و6 ضباط و8 أمناء شرطة في واقعة هروب متهمي "كتائب حلوان"

    أخبار

إعلان

b2af09db9a.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
إصابة 3 أشخاص في حريق شقة بالشيخ زايد

إصابة 3 أشخاص في حريق شقة بالشيخ زايد

"محمود" يتحدي اعاقته بفيلم ميكر للصم والبكم

"محمود" يتحدي اعاقته بفيلم ميكر للصم والبكم

تيلرسون: على العراق الوقوف في وجه النفوذ الإيراني

تيلرسون: على العراق الوقوف في وجه النفوذ الإيراني

الجيش العراقي يسيطر على المثلث الحدودي العراقي التركي السوري

الجيش العراقي يسيطر على المثلث الحدودي العراقي التركي السوري