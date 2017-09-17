إخلاء سبيل عمرو واكد بكفالة 5 الآف جنيه في اتهامه تحطيم سيارة مواطن بالدقي

كتب المحلاوي:

أمرت نيابة الدقي برئاسة المستشار عبد الله المهدي رئيس النيابة، اليوم الأحد، إخلاء سبيل الفنان عمرو واكد، بكفالة 5 آلاف جنيه، في اتهامه بتحطيم سيارة مواطن اثناء توقفها أمام منزله في الدقي.

وتسلمت نيابة الدقي بإشراف المستشار وائل الدردري المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية التحريات التي طلبتها النيابة من رجال البحث الجنائي بمباحث الجيزة حول الواقعة.

وتضمنت التحريات صحة الواقعة وافادت ان الفنان عندما عاد بسيارته لركنها أمام فيلته بشارع أحمد المليحي فوجيء بتوقف سيارة اخري ما دفعه لرشقها ب "طوب" وقام بتهشيم الزجاج الامامي للسيارة والمرايات، وهو ما اثبتته معاينة ضابط شرطة من القسم ومن خلال مناقشة عدد من سكان الشارع وشهود العيان .

واستمعت النيابة لأقوال الطالب مقدم البلاغ الذي افاد انه كان جالسا علي "كافيه" بالقرب من فيلا عمرو واكد وقام بركن سيارته وعندما عاد لاستقلالها فوجئ بتحطم زجاجها واخبره المتواجدين بالشارع ان واكد من فعل بها تلك التلفيات، واستمعت النيابة لأقوال اثنين من شهود العيان الذين تصادف تواجدهما علي الكافيه المواجه للفيلا وقررا انهما شاهدا، وأكد اثناء ارتكاب الواقعة .

وعقب انتهاء التحقيقات أمرت النيابة بإخلاء سبيله بكفالة 5 الأف جنيه .