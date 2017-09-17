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صفة واحدة مشتركة بين الإنسان والسنجاب.. ما هي؟

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مصراوي Masrawy

صفة واحدة مشتركة بين الإنسان والسنجاب.. ما هي؟

02:03 م الأحد 17 سبتمبر 2017

صفة واحدة مشتركة بين الإنسان والسنجاب.. ما هي؟

صفة واحدة مشتركة بين الإنسان والسنجاب.. ما هي؟

كتبت- ميرا ماهر:

السنجاب من أذكي الحيوانات الموجودة في العالم والذي يعيش في أوروبا وأمريكا وآسيا، ويوجد بعض السلالات منه في إفريقيا.

وللسنجاب قدرة على تذكر أماكن تخزين أطعمته المفضلة، وذلك يساعده على حماية طعامه من السرقة. وذكر موقع " skynewsarabia" أن السنجاب يرتب طعامه بطريقة تشبه كثيرا تلك التي يستخدمها الإنسان، معتمدا على تصنيف الطعام طبقا لعدة عوامل، وذلك حسبما كشفت دراسة حديثة لجامعة كاليفورنيا.

ويقسم السنجاب طعامه، الذي يتكون من الحبوب والمكسرات، إلى فئات حسب نوعها وجودتها وتفضيله لها، مثل تقسيم الملفات على الكمبيوتر.

وبإمكان السنجاب تخزين نحو 10 آلاف حبة وقطعة مكسرات في العام، يقسمها إلى فئات حسب نوعها وجودتها.

وقال "ميكيل دلغادو" قائد الدراسة: "هذا أول إثبات على خاصية تصنيف الطعام لدى حيوان يجمع غذاءه، ويرجح أيضا أن السناجب تستخدم استراتيجية مرنة لتخزين الطعام اعتمادا على طريقة الحصول عليه".

 

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