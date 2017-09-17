"ذهبت الرصاصة وبقي الأثر".. قصة يحكيها رئيس جامعة القاهرة السابق

كتبت- داليا شبل:

بعد مرور أكثر من أربعة سنوات على توليه منصب رئيس جامعة القاهرة، وبعد أشهر من تركه لرئاسة الجامعة، نشر جابر نصار صورة له بإحدى الغرف الجانبية لمكتب رئيس الجامعة، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تحت عنوان "قصة صورة".

يظهر نصار بجانب شرفة مكتبه وهو يشير بإصبعه إلى فتحة صغيرة، أحدثتها طلقة نارية صوبت إلى هذا المكان أثناء اعتصام النهضة حينذاك.

ومن أرشيف ذكرياته يقص نصار تفاصيل الواقعة، قائلًا: "في بداية عملي كرئيس لجامعة القاهرة في 1/8/2013، وكانت الجامعة محاطة باعتصام النهضة وما تبعه من انفلات أمني غير مسبوق وذات يوم كنت أجلس في الغرفة الجانبية لمكتب رئيس الجامعة اخترقت رصاصة قناص شباك المكتب الرئيس وكانت مصوبة على رأس الجالس على المكتب بصورة دقيقة".

وعلق نصار على الحادثة التي لم يكن يفصله عنها سوى رحمة ربنا: "قدر الله كان بي رحيما، حيث كنت أجلس في المكتب الجانبي واستمر العمل دون خوف أو تردد".

"ذهبت الرصاصة والقناص وبقي الأثر للذكرى"، بتلك الكلمات وصف نصار الصورة التي أرفقها بالقصة، مضيفًا: "ذلك أننا نؤمن أن الإنسان بين قدرين قدر مكتوب عليه لا يرد إلا بالدعاء، وقدر ليس مكتوبا عليه فلن يصيبه أبدًا".