عضو بهيئة كبار العلماء عن فتوى معاشرة الزوجة المتوفاة: "كلام فارغ"

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور محمود مهني عضو هيئة كبار العلماء، إنه لا يوجد في الإسلام ما يسمى بمعاشرة الوداع، متابعًا: "من يردد ذلك لا يفقه شيئا في الدين، فهو كلام فارغ".

وأثارت فتوى الدكتور صبري عبدالرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، بإباحة معاشرة الرجل لزوجته المتوفاة جدلا واسعا بين علماء الدين، خلال اليومين الماضيين.

وأضاف مهنى، في تصريحات لمصراوي الأحد، أنه لم يرد دليل واحد على جواز معاشرة الرجل لزوجته المتوفاة، والمولى عز وجل قال في كتابه الكريم "ثم أماته فأقبره".

وقال عبدالرؤوف في فتواه "إن معاشرة الرجل لزوجته المتوفاة شذوذا ولا يصدر من أصحاب النفوس السليمة، إلا أنه ليس زنا".

وشدد عضو هيئة كبار العلماء أن الإسلام أباح للرجل أن يغسل زوجته في حالة الضرورة فقط، مضيفًا: "الأموات لهم حرمة لا يجوز انتهاكها، ولا النظر إلى عوراتهم، فهم مقدرون عند الله".

ولفت عضو هيئة كبار العلماء، إلى أن هذه الفتاوى وما شابهها هدفها الإساءة للإسلام، والنظر إليه على أنه دين شهواني.