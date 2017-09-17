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أردوغان يغادر إلى نيويورك ويعتزم التركيز على استفتاء كردستان

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مصراوي Masrawy

أردوغان يغادر إلى نيويورك ويعتزم التركيز على استفتاء كردستان

01:37 م الأحد 17 سبتمبر 2017

أردوغان يغادر إلى نيويورك ويعتزم التركيز على استفتاء كردستان

أردوغان

اسطنبول - (د ب أ):

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد بأن الاستفتاء الذي يعتزم إقليم كردستان العراق إجراءه على الاستقلال عن العراق سيكون من القضايا الرئيسية التي سيركز عليها الوفد التركي خلال لقاءاته على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال أردوغان، لدى مغادرته إلى نيويورك في زيارة تستمر خمسة أيام: "لدينا حدود تمتد لـ350 كيلومترا. ولنا قريب هناك"، في إشارة إلى أقلية التركمان الموجودة في المنطقة الخاضعة لسيطرة حكومة الإقليم الكردي.

وكان برلمان إقليم كردستان، الذي يتمتع بحكم ذاتي عن العراق، صوت أمس الأول الجمعة لصالح إجراء الاستفتاء في موعده المقرر في الخامس والعشرين من سبتمبر الجاري، ما أثار مخاوف تركيا التي توجد بها أقلية كردية كبيرة.

وأضاف أردوغان :"لن نقول (نعم، استمروا) إذا ما حولتم هذا النهج للأسف إلى خطوة باتجاه تقسيم العراق".

وقال إنه سيثير قضية الاستفتاء الكردي في اجتماعيه مع الرئيس الأمريكي دونالد ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في نيويورك.

وفي إشارة إلى العبادي، قال أردوغان :"حسبما أرى، فإننا ننظر في نفس الاتجاه. وهي الوحدة غير القابلة للتقسيم لأراضي العراق".

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