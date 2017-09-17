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رسالة خطية من السيسي إلى نظيره التوجولي سلمها السفير رؤوف سعد

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مصراوي Masrawy

رسالة خطية من إلى نظيره التوجولي سلمها السفير رؤوف سعد

01:29 م الأحد 17 سبتمبر 2017

رسالة خطية من السيسي إلى نظيره التوجولي سلمها السفير رؤوف سعد

الرئيس التوجولي فاورى جناسينبي

القاهرة - (أ ش أ)

استقبل الرئيس التوجولي فاورى جناسينبي، السفير السابق رؤوف سعد، وذلك بحضور السفير المصري في توجو كريم شريف.

وسلم السفير رؤوف سعد، رسالة خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئيس التوجولي تعبيراً عن التقدير لتأييد توجو ترشيح الوزير مشيرة خطاب لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو.

واستعرض سعد الخطوط العريضة لبرنامج المرشحة المصرية والأولوية التي تعتزم إيلاءها حال انتخابها، لإدراج الأولويات الأفريقية في برامج اليونسكو كافة، خاصة فيما يتعلق بالتعليم والمساواة بين الجنسين والشباب والمرأة والطفل، وكذلك الالتزام بتطوير أنشطة المنظمة لحماية الإرث والتاريخ الأفريقى.

وأكد الرئيس التوجولي، تأييد بلاده الصريح للمرشحة المصرية باعتبارها مرشحة القارة الأفريقية الوحيدة التي نالت إجماعاً بالتأييد في قمتي كيجالى وأديس أبابا في يوليو 2016 و2017.

كما أكد الرئيس التوجولي تقديره العميق للعلاقة الأخوية التي تربطه بالرئيس السيسي وتطلعه لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتجارية المتنامية بين البلدين.

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