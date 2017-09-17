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بالصور- هاشتاج "كيف نقلل نسب الطلاق" يتصدر تويتر..و الطب النفسي يجيب

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مصراوي Masrawy

بالصور- هاشتاج "كيف نقلل نسب الطلاق" يتصدر تويتر..و الطب النفسي يجيب

01:56 م الأحد 17 سبتمبر 2017

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إعادة الألبوم

بريطاني حاول غسل يده في بركة ماء فكانت نهايته مأساوية

الألبوم التالى

بريطاني حاول غسل يده في بركة ماء فكانت نهايته مأساوية

كتب- أحمد عصام روّاي:

ازدادت في الآونة الأخيرة نسب الطلاق بشكل كبير، وتعبر الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن وصول حالات الطلاق الى نسب خيالية.

وقعت في عام 2016 عدد يقارب الـ192 ألف حالة طلاق، بمعدل حالة طلاق لكل 3 دقائق، حيث ارتفعت أعداد حالات الطلاق 3 أضعاف عددها في عام 2005.

وشغلت هذه الظاهرة مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، وخاصةً موقع "تويتر".

حيث ظهر "هاشتاج" بعنوان "كيف نقلل نسبة الطلاق؟" في قائمة الـ"ترند"، وهو الهاشتاج الذي حظى بمشاركة كثيفة من المصريين وغيرهم من العرب.

وتنوعت المشاركات على الـ"هاشتاج" بين النصائح والكوميكس الساخرة التي نعرض لكم أبرزها في الألبوم المُرفق.

وقالت الدكتورة هالة حماد -استشاري الطب النفسي- عن كيفية حل المشاكل الزوجية وتقليل نسب الطلاق"للأسف أرى العديد من حالات الطلاق بحكم عملي، وأعتقد أنه من الممكن حل هذه المشكلة عن طريق تفنيد أسبابها وعلاج تلك الأسباب".

واستكملت  "هذه الأسباب دائمًا ما تنبع من قلة الوعي وسوء إعداد الأهل للأبناء وغياب الثقافة، فتغيب الأسباب الصحيحة عن الزواج، فالحب غير كافٍ من أجل إنجاح الزواج. وتغيب المسئولية عن الشباب، فيتوقون للهروب من مواجهتها في أقرب الفرص. وتجد الأهل ينحازون لطرف دون الآخر، ويؤدي هذا الانحياز الأعمى إلى تأجيج نار المشاكل. وقد يؤدي البحث عن مساعدة من لا خبرة له إلى زيادة المشاكل وتسريع عملية الطلاق".

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مصراوي Masrawy

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