بالصور.. مدينة المحلة تتسلم أرض توسعة مصنع تدوير القمامة

قرار بتحويل مبنى إسعاف غير مستغل إلى مكتب تموين في المنوفية

الغربية – مروة شاهين:

تسلم المحاسب أحمد عبدالسميع، رئيس مركز ومدينة المحلة، اليوم الأحد، أرض توسعة مصنع تدوير القمامة البالغ مساحتها 4 أفدنة من هيئة الأوقاف المصرية.

ووقع رئيس المدينة في حضور أحمد فودة، مدير هيئة الأوقاف بالمحلة الكبرى، وعبدالحميد المغازي المستشار القانوني لرئيس المدينة، والمهندسة عزة عثمان مديرة الإدارة الهندسية، وحسن مسلم مدير إدارة الأملاك على أوراق تسلم الأرض من ممثلي هيئة الأوقاف.

وتساهم التوسعة الجديدة في استيعاب المصنع بكمية أكبر للقمامة، ما سيساهم في سرعة إخلاء محطة الترحيل والاستفادة منها في المشروعات الخدمية.