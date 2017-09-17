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بالصور.. مستشفى الصحة النفسية بالمنيا يعلن شفاء 40 مدمنا

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مصراوي Masrawy

بالصور.. مستشفى الصحة النفسية بالمنيا يعلن شفاء 40 مدمنا

01:58 م الأحد 17 سبتمبر 2017

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المنيا ــ ريمون الراوي:

تفقد عصام البديوي محافظ المنيا صباح اليوم، مستشفى الصحة النفسية وعلاج الإدمان بالمنيا الجديدة، حيث افتتح المحافظ يرافقه دكتور منصف محفوظ، مدير المستشفى، ودكتورة نيفين فكري، رئيس قسم الإدمان بالمستشفى الصالة الرياضية بتكلفة قدرها 40 ألف جنيه .

تفقد المحافظ عددا من أقسام المستشفى والتي تضم، الأسنان، ورسم المخ والعلاج النفسي للأطفال والكبار والصيدلية وقسم الجلدية والباطنة وعيادة الأطفال وكبار السن، كما التقى المحافظ بعدد من الأطباء وفريق التمريض بالمستشفى، واستمع إلى مطالبهم ومقترحاتهم حول مشكلة الإدمان وأسباب انتشارها وكيفية مواجهتها، حيث طالب الجميع بالعمل على إعادة توسعة المستشفى .

من جانبه أعلن دكتور منصف محفوظ مدير المستشفى، أنه سيتم إقامة احتفالية كبرى اليوم للاحتفاء بتعافي الدفعة الأولى من المدمنين وعددهم 40 متعاف، ذكور فقط من أعمار 20-35 عاما والذين مر على تعافيهم عام واحد.

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