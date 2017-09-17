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بالصور.. طابور عرض وتحية العلم في أول يوم دراسي بجامعة كفر الشيخ

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مصراوي Masrawy

بالصور.. طابور عرض وتحية العلم في أول يوم دراسي بجامعة كفر الشيخ

01:52 م الأحد 17 سبتمبر 2017

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كفر الشيخ - إسلام عمار :

شهد أول أيام العام الدراسي الجديد، بجامعة كفر الشيخ، اليوم الأحد، أداء طلاب الجامعة، تحية العلم مع عزف النشيد الوطني وتنظيم طابور عرض لطلاب بمختلف كليات الجامعة، حاملون الأعلام المصرية، وذلك بالملعب الرئيسي بكلية التربية الرياضية.

جاء ذلك بحضور الدكتور ماجد القمرى، رئيس جامعة كفر الشيخ، ونواب رئيس الجامعة، وأمين عام الجامعة، وعمداء كليات الجامعة المختلفة، وأعضاء بهيئة التدريس، حيث شاركوا الطلاب أداء تحية العلم، وذلك وفق ما أقره المجلس الأعلى للجامعات.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن تحية العلم لها أهمية كبيرة جدا، كرمزٍ في بداية العام الدراسي الجديد، يعبر عن مدى حب الوطن، وتعزيز الولاء، والانتماء عند الطلاب، موضحا أن المجلس الأعلى للجامعات، أقر بأداء تحية العلم المصري، في أول يوم دراسي بالجامعات.

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