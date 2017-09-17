"أوقاف الوادي الجديد": تعيين خطباء المكافأة المتميزين كمقيمي شعائر

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت مديرية الأوقاف بالوادي الجديد، اليوم الأحد، فتح باب التقدم أمام لسادة خطباء المكافأة، لاختيار المتميزين منهم، وتعيينهم كمقيمي شعائر بمساجد المحافظة، وذلك بدء من اليوم الأحد 17 سبتمبر، وحتى يوم الخميس المقبل.

وأكد الدكتور محمد بخيت، مدير عام مديرية الأوقاف بالوادي الجديد، أنه سيجري اختيار عدد من المتقدمين لن يقل عن 80 فردًا لتعيينهم، كمقيم شعائر بمساجد المحافظة بزيادة شهرية تبلغ 400 جنيه، بالإضافة إلى المكافأة التي كانوا يتقاضونها كخطيب مكافأة.