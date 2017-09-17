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رصف طريق "الفرافرة – عين دلة" بالوادي الجديد وافتتاحه في أكتوبر

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مصراوي Masrawy

رصف طريق "الفرافرة – عين دلة" بالوادي الجديد وافتتاحه في أكتوبر

01:46 م الأحد 17 سبتمبر 2017

المهندس نصر محمد طبيخ مدير الهيئة العامة للطرق وال

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، عن انتهاء رصف طريق "الفرافرة –عين دلة" بطول 90 كم، بتكلفة إجمالية 425 مليون جنيه.

وأكد وكيل وزارة النقل بالوادي الجديد، المهندس نصر محمد طبيخ، لـ"مصراوي"، أنه سيجري افتتاح الطريق بداية أكتوبر المقبل، بحضور لفيف من الوزراء ضمن احتفالات المحفظة بعيدها القومي في 3 أكتوبر من كل عام.

وأضاف طبيخ، أن الهيئة ستنهي أعمال رصف طريق "الداخلة - العوينات" بطول 35 كم وبتكلفة 60 مليون جنيه خلال شهر أكتوبر المقبل، ضمن 7 مشروعات رصف طرق تنفذها الهيئة بالوادي الجديد، باعتمادات تصل إلى 800 مليون جنيه خلال موازنة العام الحالي2017/2018.

وفي سياق متصل انتهى جهاز تعمير الوادي الجديد من رصف طريق "ديروط – الفرافرة" بنسبة 100% لربط المحافظة بمحافظة أسيوط.

وأكد رئيس جهاز تعمير الوادي الجديد، المهندس عبد الرازق أحمد، لـ"مصراوي"، أن هذا الطريق يعد محورا تنمويا مهما، حيث يربط الوادي الجديد بوادي النيل، بطول يصل إلى 310 كم، وبتكلفة إجمالية 1.6 مليار جنيه من موازنة جهاز التعمير.

وأضاف عبد الرازق، أن الطريق سيفتتحه محافظ الإقليم، وقيادات وزارة الإسكان خلال احتفالات المحافظة بعيدها القومي في شهر أكتوبر المقبل.

وكان المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء السابق، دشن مشروع طريق "الفرافرة – عين دلة"، يوم 14 سبتمبر 2014، في زيارة استمرت لمدة يوم لمحافظة الوادي الجديد.

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