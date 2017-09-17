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قرار بتحويل مبنى إسعاف غير مستغل إلى مكتب تموين في المنوفية

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مصراوي Masrawy

قرار بتحويل مبنى إسعاف غير مستغل إلى مكتب تموين في المنوفية

01:45 م الأحد 17 سبتمبر 2017

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المنوفية - مروة فاضل:

قرر المهندس عبدالحكيم الزفزافي رئيس مركز ومدينة أشمون، بمحافظة المنوفية، استلام مقر الإسعاف غير المستغل بقرية مونسة، والاستعداد لتحويله إلى مكتب تموين يخدم أهالي القرية والعزب المجاورة.

كما قرر تغيير اسم مدرسة جريس الثانوية المشتركة إلى مدرسة الشهيد إسماعيل وهبة جعفر، أحد شهداء القوات المسلحة.

وأكد أنه تم رفع أسلاك الكهرباء المخالفة بقرية أبو عوالي التابعة للوحدة المحلية بجريس، حفاظًا على أرواح المواطنين، وإصلاح عطل بماسورة مياه بعزبة الإصلاح الزراعي التابعة للوحدة المحلية بالبرانية بحضور مسئول مياه البرانية وسكرتير الوحدة.

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