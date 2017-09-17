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ضبط 500 كيلو لحوم فاسدة خلال 21 حملة تفتيشية بأسيوط

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مصراوي Masrawy

ضبط 500 كيلو لحوم فاسدة خلال 21 حملة تفتيشية بأسيوط

01:35 م الأحد 17 سبتمبر 2017

ضبط 500 كيلو لحوم فاسدة خلال 21 حملة تفتيشية بأسيوط

ارشيفية

أسيوط - أسامة صديق:

قال المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، اليوم الأحد، إن حملات التفتيش والمراقبة على المجازر والأسواق ومنافذ البيع المختلفة مستمرة بكافة مراكز وقرى المحافظة، بالتنسيق بين مديريات الطب البيطري والتموين والصحة، وأسفرت عن ضبط 500 كيلو غير صالحة للاستهلاك الآدمي، خلال 21 يومًا، موضحًا أهمية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمتاجرين بصحة المواطن.

فيما أكد الدكتور محمد بخيت، مدير مديرية الطب البيطري بأسيوط، على استمرار حملات التفتيش بصفة دورية بناء على تعليمات المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، للتأكد من سلامة اللحوم المعروضة والحفاظ على صحة المواطنين، مشيًرا إلى تحرير 33 مخالفة متنوعة خلال 21 حملة تفتيشية وذلك بالتنسيق مع مباحث ومديرية .

وأوضح بخيت أنه تم المرور على 28 مجزر على مستوى المحافظة وعدد من الثلاجات والمحلات والسوبر ماركت وعدد من الأماكن التي تقوم بعرض وبيع اللحوم المجمدة والدواجن ومحلات الجزارة والمطاعم، مشيرًا إلى ضبط 180 كيلو لحوم بلدية و47 كيلو لحوم مجمدة و158 كيلو لحوم مصنعة و115 كيلو كبدة و47 كيلو دواجن و9.5 كيلو أسماك غير صالحة للاستخدام.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أنه تم ذبح 5366 ذبيحة بمجازر المحافظة بالإضافة إلى ذبح 42 ألف و400 دجاجة بمجازر الدواجن بدائرة المحافظة، مشيرًا إلى إجراء الكشف على 4581 كيلو لحوم و1655 دجاجة و17 كيلو سمك ضمن توريدات اللحوم بالمستشفيات وسجن أسيوط العمومي.

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