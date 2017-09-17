أزمات 6 فنانين مع جيرانهم.. إحداهم تعرضت لـ«الضرب المبرح» لرجوعها متأخرة

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يحرص عدد كبير من المشاهير على إبعاد الإعلام عن حياتهم الشخصية، ولكن وجودهم تحت الأضواء جعل من أزماتهم ومعاناتهم اليومية حديث الصحافة والإعلام، لا سيما بعض المشاجرات التى قد تحدث بشكل يومي مع جيرانهم بسبب الخلاف على "ركنة" أو "إزعاج" أحدهم، ووصل الأمر لاعتراض آخرين على عملهم بالفن!

تطور الأمر وتقديم الشكاوى في الأقسام جعل تلك الأزمات حديث الكثيرين، ونرصد خلال التقرير التالى أبرز أزمات الفنانين مع جيرانهم..

1- عمرو واكد

تلقت نيابة الدقى بلاغا قدمه جار الفنان عمرو واكد، اتهمه فيه بإحداث تلفيات بسيارته بسبب الخلاف على ركنها أمام مسكنه بالدقي، مؤكدًا بأنه قام بركن سيارته أمام الفيلا الخاصة بواكد فى شارع أحمد مليجي بالدقي، ولكنه فوجئ به يعتدى عليه.

2- فاروق الفيشاوي

بينما الفنان فاروق الفيشاوى نشبت مشاجرة بينه وبين جاره عميد متقاعد بالمعاش، عام 2011، بسبب انزعاج العميد من أعمال التجديدات، التى يجريها الفيشاوى بفيلته، وتسبب العمال فى إحداث ضوضاء لفترات طويلة، حيث انتهز العميد وجود الفيشاوى لمتابعة التجديدات وعاتبه على ذلك فنشبت بينهما مشادة كلامية شابها بعض الألفاظ، وتوجها بعدها لقسم شرطة الدقى لتحرير محضر بالواقعة، وأخذ تعهدًا بعدم تعرض كل منهما للآخر.





3- تغريد عبد الرحمن

تعد ومحاولة تحرش تعرضت لها الممثلة الشابة تغريد عبد الرحمن في يوليو الماضي، من قبل جارها، وذلك بعدما علم أنها تعمل ممثلة، معتبرًا عودتها المتأخرة سلوكا سيئا، وعندما حاولت التصدي له قام بالتعدي عليها بالضرب المبرح.

وكشفت "تغريد" عن طريق مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز الدمرداش في برنامج "90 دقيقة"، بأنها ما زالت تدرس بمعهد الفنون المسرحية، وبحكم عملها تعود لمنزلها في أوقات متأخرة من الليل، مشيرًا إلى أن هناك متجرا أسفل المنزل يجتمع حوله مجموعة من الشباب، يرددون أحاديث سيئة ولكنها لا تبالي بذلك، ولكن ذات يوم استقلت عجلتها لتفاجأ بأحدهم يوجه لها كلمات خارجة وظل يضربها برجليه في وجهها وبطنها، ثم ضرب صديقتها وشقيقتها، بعد محاولاتهما الدفاع عنها، فقررت التوجه إلى قسم الشرطة لعمل محضر بالواقعة وتقرير طبي.

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4- فريدة سيف النصر

بينما الفنانة فريدة سيف النصر فاتهمتها جارتها عام 2010، بالتعدي عليها هى وزوجها رجل الأعمال السعودي بالسب والشتم ومنعهما من الصعود أعلي سطح العقار الذي يقيمان فيه وهو نفس العقار التي تقيم به الفنانة، الأمر الذي دفعهما بالتوجة لتقديم بلاغ إلى نيابة العجوزة.

5- شريف منير وشيرين

بعد أن أنقذت العناية الإلهية إحدى بنات الفنان شريف منيرعام 2014، عقب إلقاء أحد أفراد أسرة شيرين التي تسكن في المنزل الذي يسكن فيه منير قطعة رخام كادت تسقط على رأسها، قام بتوجيه عتاب لها، إلا أنه تفاجأ بالمطربة تأتي إليه في حديقة منزله وتتلف كشك الحراسة الخاص به.

الأمر تطور بعدما تطاولت "شيرين" على شريف منير، وهو ما أوضحه الأخير من خلال صورة نشرها على صفحته الشخصية، بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، لمحادثة جرت بينه وبين شيرين عبد الوهاب، حيث قام بتقديم بلاغ إلى قسم شرطة المقطم.

وقضت محكمة جنح المقطم بحبس "شيرين" 6 أشهر، وكفالة 500 جنيه، وتعويض مدني قدره 2000 جنيه، لاتهامها بالتعدي على الفنان شريف منير وبناته وإتلاف كشك الحراسة الموجود بحديقة منزله، إلا أن الأمر تم حله بعدما اعتذرت شيرين لـ"منير"، من خلال بيان رسمي نشرته على صفحتها بـ"فيسبوك"، وتم الصلح بينهما.

6- هشام سليم وياسمين عبد العزيز

وصلت أزمة الفنان هشام سليم، والفنانة ياسمين عبد العزيز، التى حدثت في 2016 إلى القضاء، بعدما تعدت "زينة" نجلة الفنان المصري هشام سليم، على "ياسمين" بالضرب، وقيل وقتها إن الأخيرة اشترطت أن تحصل على مبلغ نصف مليون جنيه كتعويض واعتذار رسمي، كصفة مبدئية للتنازل عن القضية التي رفعتها ضدهما وتحولت إلى الجنايات.

بدأت الواقعة أثناء وجود ياسمين عبد العزيز، بالفيلا الخاصة بها في الساحل الشمالي، وسمعت أصواتًا صاخبة، وتبيّن أنها صادرة من الفيلا المجاورة المملوكة لرجل أعمال يدعى حسين مصطفى فهمي، وهو زوج خالة نجلة هشام سليم، والتي كانت موجودة حينها.

ويشهد الوضع مؤخرًا تأزمًا كبيرًا، بعد تراشق كل من "سليم" و"ياسمين"، بالألفاظ، بسبب الخلاف، الذي وصل إلى الحكم على نجلته بالسجن.