مميش: عبور 150 سفينة بحمولة 10.8 مليون طن خلال 3 أيام

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أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، عن أن حركة الملاحة بالقناة سجلت رقما قياسيا في أعداد وحمولات السفن العابرة خلال 3 أيام بدءا من يوم الجمعة الماضي وحتى اليوم الأحد، وذلك بعبور150 سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات 10.8 مليون طن.

بلغ عدد السفن العابرة من الشمال 85 سفينة بحمولات 5.7 مليون طن، فيما عبرت 65 سفينة من الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة بحمولات 5.1 مليون طن.

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كما شهدت القناة عبور 16 سفينة عملاقة خلال الثلاثة أيام الماضية بحمولات تتراوح ما بين 150 - 220 ألف طن للسفينة الواحدة، فيما عبرت 19 سفينة من الشريحة الأقل حمولة، والتي تتراوح ما بين 100 ألف طن و150 ألف طن للسفينة.

وتصدرت حركة الملاحة في القناة من اتجاه الشمال سفينة الحاويات الدنماركية MAERSK MC-KINNEY MOLLER، المصنفة كإحدى أكبر سفن الحاويات في العالم، والتي عبرت القناة بحمولة 200 ألف طن في رحلتها القادمة من المغرب إلى عمان، فيما جاءت سفينة الحاويات الليبيرية العملاقة MSC VIVIANA، على رأس سفن الجنوب بحمولة كلية 202.2 ألف طن قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى إسبانيا.