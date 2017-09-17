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وزيرا التنمية المحلية والتخطيط يشهدان احتفالات العيد القومي لمحافظة البحيرة

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وزيرا التنمية المحلية والتخطيط يشهدان احتفالات العيد القومي لمحافظة البحيرة وزيرا التنمية المحلية والتخطيط يشهدان احتفالات العيد القومي لمحافظة البحيرة

التحرير

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تستعد محافظة البحيرة للاحتفال بعيدها القومي يوم 19 من الشهر الجاري، حيث من المقرر أن يحضر الاحتفال وزير التنمية المحلية ووزيرة التخطيط ومحافظ الإسكندرية وكفر الشيخ وعدد من الوزراء لم يتم تأكيد حضورهم حتى الآن.

في البداية سيشهد الاحتفال إشعال الشعلة في ميدان الجندي المجهول بمدينة رشيد، ثم يعقبها كلمة للمهندسة نادية عبدة محافظ البحيرة وكلمة لوزير التنمية المحلية. 

وأكدت محافظ البحيرة لـ"التحرير" أنه سيتم افتتاح ماراثون سيارات على الكورنيش برشيد، وسيتم نقل الحضور بمراكب نيلية لمسجد أبو مندور لافتتاح أعمال التجديد. 

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وأشارت إلى أن دار أوبرا دمنهور ستشهد يوم 21 من هذا الشهر ختام احتفالات العيد القومي، بعرض لأول فرقة من الأيتام تخصصت في الغناء، وذلك تحت إشراف المحافظة، إضافة لعرض فرقة كورال مركز شباب دمنهور، وأخيرًا حفل غنائي للفنان مدحت صالح وصابرين النجيلي.

يُذكر أن أهالي البحيرة يحتفلون يوم 19-9 من كل عام بمناسبة العيد القومي، وهو اليوم الذي رحل فيه الإنجليز عن بعد هزيمتهم على أرض البحيرة برشيد.

 

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التحرير

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