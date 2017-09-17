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السيسي يصل إلى مقر إقامته في نيويورك

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السيسي يصل إلى مقر إقامته في نيويورك السيسي يصل إلى مقر إقامته في نيويورك

التحرير

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وصل الرئيس عبد الفتاح ، اليوم الأحد، إلى مقر إقامته بفندق نيوريوك، حيث تجمع عدد من أبناء الجالية المصرية للترحيب بالرئيس.

وكان السيسي قد وصل، صباح اليوم، إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي ستنعقد بمقر المنظمة بنيويورك في الفترة من 17 إلى 22 سبتمبر الجاري. 

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ومن المقرر أن يلقي الرئيس بيان أمام الجمعية العامة، الثلاثاء المقبل، ويستعرض خلاله رؤية مصر لمجمل أوضاع المجتمع الدولي، وكيفية إرساء دعائم السلام والاستقرار في العالم، فضلا عن المواقف المصرية إزاء القضايا الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط، وجهود مكافحة الإرهاب.

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التحرير

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