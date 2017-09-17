وزارة الصناعة توقع مذكرة تفاهم مع «سيمنس» لتحديث القطاعات الصناعية

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وقعت وزارة الصناعة وشركة سيمنس اليوم مذكرة تفاهم في مجال تحديث قطاع الصناعة وتطوير المهارات الصناعية المحلية، حيث تتضَّمن المذكرة قيام سيمنس بتوفير حلول رقمية متطورة، والقيام بعددٍ من عمليات التطوير التكنولوجي ونقل التكنولوجيا للجانب المصري في قطاعات صناعية مختلفة، بما يتماشى مع المحاور الرئيسية لرؤية مصر 2030، التي تهدف إلى بناء اقتصاد قوي قائم على أنشطة متنوعة.

تم التوقيع على مذكرة التفاهم اليوم خلال معرض ومنتدى سيمنس لبحث "آفاق التحول الرقمي في مصر"؛ وهو المنتدى الذي يُعقد للمرة الأولى بالقاهرة لتسليط الضوء على دور التكنولوجيا في دفع عجلة الإنتاج، حيث قام معالي الوزير، المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، والمهندس عماد غالي، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس مصر، بالتوقيع على المذكرة.

وتتضَّمن الاتفاقية قيام سيمنس بتوفير باقة متكاملة من المنتجات المبتكرة والأنظمة والحلول المُصممة للمناطق الصناعية في مصر، بما يسمح بتحويل هذه المناطق إلى مناطق صناعية ذكية.

ومن المنتظر أن يتم البدء في تدشين هذا التعاون في مدينتي الروبيكي لصناعة الجلود بالقاهرة ودمياط للأثاث، وستُغطي الحلول التي ستوفرها سيمنس مجالات التخطيط وتأمين البيانات الصناعية والأنظمة المتكاملة لإدارة العمليات الإنتاجية، بالإضافة إلى حلول الكفاءة في استهلاك الطاقة.

قال المهندس، طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قائلاً: "إن الاتفاقية تأتي في إطار الإستراتيجية التي أطلقتها الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لعام 2020، لتطوير منظومة صناعية رقمية في مصر وتبني أحدث الحلول والممارسات العالمية في مجال التشغيل الآلي وخدمات التحكم عن بعد وحلول المصانع الرقمية، فضلاً عن نظم التصنيع الذكية، ومن خلال الاتفاقية سنبدأ في تطبيق هذه الحلول في مدينتي الروبيكي لصناعة الجلود ومدينة دمياط للأثاث لدعم التحول الرقمي لقطاع الصناعة المصري، كما أن هذه الاتفاقية تُمهد الطريق كي تصبح سيمنس الشريك التكنولوجي للوزارة في مجال الحلول التقنية وذلك استعدادا للثورة الصناعية الرابعة".

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ويُعتبر قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من ضمن المحاور الرئيسية التي تُركز عليها المذكرة، من خلال توفير عددٍ من الشركات المتوسطة والصغيرة بحلول التشغيل الآلي والأدوات المُتقدمة، لإدارة وتحليل البيانات الصناعية والخدمات الرقمية المُصممَة لتمكين الشركات من ضمان تحقيق عائدات أكبر على استثماراتها وتطوير نماذج أعمال جديدة أكثر كفاءة.

من جهته أوضح عماد غالي الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس مصر، أن الدول التي تتميز بقطاعات صناعية قوية تتسم أيضا باقتصاديات قوية، ويأتي هذا في الوقت الذي يشهد فيه التصنيع على مستوى العالم تحولات وتغيُّرات جذرية بفعل التقنيات الرقمية، ولذا أصبح تبني الشركات في مصر للتكنولوجيا ودعم التحول الرقمي في العمليات الإنتاجية أمرا حيويا الآن أكثر من أي وقت مضى.

وأضاف: "نشعر بالفخر لاختيارنا من قبل وزارة الصناعة لتوقيع هذه المذكرة، التي تُمهد الطريق كي تصبح سيمنس الشريك التكنولوجي للوزارة، حيث تهدف هذه الشراكة إلى تمكين الشركات، من مختلف الصناعات في السوق المحلي، من استخدام الحلول الرقمية لزيادة الكفاءة والمرونة والجودة في المُنتج النهائي، وفي نفس الوقت تقليل الوقت اللازم لوصوله للأسواق".

كما قام ممثلو الحكومة والقطاع الخاص وقطاع التعليم بمناقشة بعض العوامل اللازمة لدعم التحول الرقمي على نطاق واسع، بما في ذلك تطوير المهارات، والبحوث والتطوير، وبناء الشراكات والاستثمار، لتحديد خارطة الطريق واضحة.