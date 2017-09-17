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السيسي يبعث برسالة خطية إلى نظيره التوجولي

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السيسي يبعث برسالة خطية إلى نظيره التوجولي السيسي يبعث برسالة خطية إلى نظيره التوجولي

التحرير

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استقبل الرئيس التوجولي فاورى جناسينبي، اليوم الأحد، السفير السابق رؤوف سعد، بحضور السفير المصري في توجو كريم شريف.

وسلم سعد، رسالة خطية من الرئيس عبد الفتاح للرئيس التوجولي، تعبيرا عن التقدير لتأييد توجو ترشيح الوزيرة مشيرة خطاب لمنصب مدير عام منظمة اليونيسكو.

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واستعرض الخطوط العريضة لبرنامج المرشحة المصرية، والأولوية التي تعتزم إيلاءها حال انتخابها، لإدراج الأولويات الإفريقية في برامج اليونيسكو كافة، خاصة فيما يتعلق بالتعليم والمساواة بين الجنسين والشباب والمرأة والطفل، وكذلك الالتزام بتطوير أنشطة المنظمة لحماية الإرث والتاريخ الإفريقي.

وأكد الرئيس التوجولي تأييد بلاده الصريح للمرشحة المصرية، باعتبارها مرشحة القارة الإفريقية الوحيدة التي نالت إجماعا بالتأييد في قمتي كيجالى وأديس أبابا في يوليو 2016 و2017، مؤكدا تقديره العميق للعلاقة الأخوية التي تربطه بالسيسي، وتطلعه لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتجارية المتنامية بين البلدين.

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التحرير

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