البورصة توقف التداول على أسهم 15 شركة لمدة ربع ساعة

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قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 15 شركة لمدة ربع ساعة لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع.

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وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى القومية للأسمنت، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية "فوديكو"، أم.أم جروب للصناعة والتجارة العالمية، دلتا للإنشاء والتعمير، السويدى إليكتريك، المصرية للمشروعات السياحية العالمية، وادى كوم أمبو لاستصلاح الأراضى، أسمنت بورتلاند طرة المصرية، رواد السياحة، أطلس لاستصلاح الأراضى والتصنيع الزراعى، الشروق الحديثة للطباعة والتغليف، أوراسكوم كونستراكشون ليميتد، ريكاب للاستثمارات المالية، الملتقى العربى للاستثمارات، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية.